28 сентября в 20.00 по московскому времени в Краснодаре состоится матч третьего тура группового этапа Кубка России, в котором «Краснодар» примет «Нижний Новгород». Игра пройдет на «Краснодар Арене», обслужит ее арбитр Роман Сафьян. В прямом эфире посмотреть встречу можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Краснодара» значительно больше шансов победить. На успех команды с юга России можно поставить с коэффициентом 1.63, это приблизительно 61% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%), триумф «НН» в основное время — за еще большие 5.20 (16%).

Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае позитивного результата принесет 1630 рублей, а чистая прибыль составит приятные 630 рублей.

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.37 — в этом Кубке России «Нижний Новгород» еще не уступал.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 1.72, на ТМ 2.5 — 2.20. Краснодарцы забивают в среднем два мяча за игру, нижегородцы — 1.5.

Обмен голами оценен в 1.76, обратный результат — в 2.06.

Можете поставить также на авторов забитых мячей: у «Краснодара» гола ждут от Джона Кордобы (2.40), у «НН» — от Вячеслава Кротова (4.50).

Наиболее вероятные точные счета выглядят следующим образом:

1:1 и 1:0 в пользу хозяев — за 7.60;

2:0 и 2:1 — за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород»

«Нижний» после двух побед над «Локомотивом» (2:0) и «Химками» (2:1, по пенальти) неожиданно возглавил группу A, но «Краснодар» идет следом за ним. Южане показали приятный и зрелищный футбол в обоих матчах, но не дожали «Локомотив» и лишились одного-двух баллов.

У команды Александра Сторожука в ближайшие недели только один по-настоящему острый поединок — против «Ростова» в РПЛ. Поэтому можно выставить против «НН» довольно грозный состав, набрать три очка и спокойно ждать плей-офф. Выиграть в основное время на своем поле хозяевам точно по силам.

Рекомендуемая ставка: П1 в основное время за 1.63.