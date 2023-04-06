6 апреля «Краснодар» и «Ростов» сойдутся в полуфинале FONBET Кубка России Путь регионов. Встреча на стадионе «Краснодар» начнется по свистку арбитра Владислава Безбородова в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск.

«Быки» — фавориты поединка, по прогнозу аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На выигрыш хозяев в основное время дают коэффициент 2.00, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.65 (26%), успех «Ростова» идет за 3.70 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Валерия Карпина в случае благоприятного исхода принесет 3700 рублей.

Итоговый выход «Краснодара» в финал оценен котировкой 1.70, на «Ростов» предложено ставить за 2.17.

В четырех из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

«Ростов» забил в 23 матчах подряд, а «Краснодар» — в шести. Голы от обеих команд можно выбрать за 1.62, обратный рынок идет за 2.30.

По мнению аналитиков ФОНБЕТ, самый вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. На этот исход предложена котировка 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» — неудобный соперник для ростовчан. «Быки» не проиграли команде Валерия Карпина в 10 из 12 прошлых матчей и забили в 11 из них. Кроме того, выезды в Краснодар даются дончанам тяжело — нет побед в 11 поединках кряду.

Но «Ростов» в этом сезоне идет выше соперника в таблице РПЛ и даже претендует на чемпионство — математически. Карпин и компания выиграли у краснодарцев в первом круге (3:2). А еще донской клуб набрал солидную форму после зимнего спада, победив четыре раза подряд.

Кроме того, серия из 23 матчей с забитыми мячами говорит об атакующей мощи «Ростова». В то же время «Краснодар» — самая пропускающая команда (35) первой восьмерки после «Оренбурга» (41).

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.85.