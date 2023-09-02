2 сентября «Спартак» отправится на выезд к «Краснодару». Игра седьмого тура РПЛ пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании считают, что у парней Гильермо Абаскаля меньше шансов на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.33, это около 41% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.93 (33%). Ничья оценена в 3.77 (26%).

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«Спартак» был сильнее в трех очных встречах подряд. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 1.63.

Верите, что счет в матче откроют хозяева? На первый меткий удар от «Краснодара» можно сыграть за 1.87. Результативный старт «Спартака» оценен в 2.12.

Соперники огорчали друг друга больше двух раз в семи поединках. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Спартак» отличился и пропустил в семи встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

В последних семи очных матчах команды на двоих оформили 32 мяча — это по 4.5 в среднем за 90 минут. Такое количество голов редко забивают за один тайм — поставить на результативные выстрелы в обоих таймах предложено за 1.64.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

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