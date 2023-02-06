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Сегодня, 11:15

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ 6 февраля 2023 года

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
«Спартак».
Фото Global Look Press
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6 февраля в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ состоится матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 20:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода около 48%. Успех «Краснодара» идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

На то, что «быки» не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.

На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.

На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.

Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.

Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

Команды не слишком результативно играют на этом сборе, но можно сделать скидку на то, что они проводят первые матчи после длительного перерыва. Плюс уровень сопротивления не оказывает на футболистов разгорячающего эффекта. Однако очный матч должен взбудоражить всех, потому что это будет главная проверка перед рестартом сезона.

Обычно «Краснодар» и «Спартак» играют очень результативно — в пяти последних встречах пробили «верх» по голам и обменялись точными ударами. Матч первого круга РПЛ завершился 4:1 в пользу красно-белых. В Абу-Даби команды играют почти основными составами — не хватает только Квинси Промеса. Но, вероятно, Соболев, Кордоба и остальные справятся и без голландца.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.54.

Футбол
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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