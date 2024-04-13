13 апреля в 24-м туре чемпионата России «Краснодар» примет «Зенит». Начало поединка на арене «Краснодар» — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на matchtv.ru, сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч ТВ» с 16.55 мск.

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На победу гостей представлен коэффициент 2.34, что примерно соответствует 41% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.60 (26%), выигрыш хозяев — за 3.00 (33%).

Сине-бело-голубые не уступили «быкам» в 11 встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Мурада Мусаева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Фора (0) на успех питерцев предложена за 1.63. Та же опция для «Краснодара» доступна по 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90. Вариант «обе забьют» идет за 1.69, обратный рынок получил котировку 2.16.

Первый гол в исполнении хозяев дан за 2.25, результативный дебют гостей — за 1.87.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход предложен коэффициент 5.80.

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