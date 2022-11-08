Прямая трансляция матча серии А «Кремонезе» — «Милан» 8 ноября 2022 года

8 ноября в матче 14-го тура серии А «Кремонезе» сыграет с «Миланом». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джованни Цини», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайт matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск, рассудит команды Антонио Рапуано.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Милана» можно за 1.56, это примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех хозяев — за 6.50 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Кремонезе» не уступит дома, оформите ставку за 2.55.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.95, Ф2(-1) — за 1.90. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

«Верх» в матчах «Милана» проходил в восьми из десяти последних игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

В последних десяти встречах «Кремонезе» забивал в среднем 1.1 мяч за игру, «Милан» 2.2 мяча. ИТБ1 (1) идет за 2.45, ИТБ2 (2.5) — за 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета встречи выглядят так:

• 1:0 в пользу гостей — за 7.00;

• 2:0 — за 7.20;

• 1:1 — за 7.70.