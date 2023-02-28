28 февраля в 24-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с аутсайдером турнира — «Кремонезе». Встреча пройдет на стадионе имени Джованни Дзини и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Марко Пиччинини.

Букмекеры считают «Рому» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «Кремонезе» — за 5.40 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5400 рублей, а чистая прибыль составит 4400 рублей.

В начале февраля команды встречались в Кубке Италии, и тогда «Кремонезе» одержал сенсационную победу со счетом 2:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.60. Четыре из пяти предыдущих матчей «Кремонезе» во всех турнирах завершились «верхом» по голам.

Обмен результативными атаками можно взять за 2.30, противоположный исход — за 1.61.

Тэмми Абрахам и Пауло Дибала — два наиболее вероятных автора голов в предстоящей встрече. Точный удар англичанина идет за 2.90, аргентинца — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: