18 января «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед» в отложенном матче седьмого тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток Роберта Джонса прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 53%. Успех «Кристал Пэлас» предложен с котировкой 4.70 (21%), ничья идет за более реалистичные 3.80 (26%).

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Правда, «стекольщики» достаточно успешно играют с «МЮ»: выиграли три раза в последних шести встречах и однажды сыграли вничью. Поставить на то, что лондонцы снова как минимум не уступят манкунианцам, можно за 2.05.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча, которые отражают серьезное преимущество гостей:

• победа «МЮ» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.92. Команды действительно не всегда устраивали яркие матчи: в трех последних играх на двоих оформили лишь два гола.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.88, «обе забьют — нет» можно взять за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2023 года

«Красные дьяволы» набрали отличную форму: одержали девять побед подряд во всех турнирах и пропустили в этих матчах лишь пять мячей. При этом манкунианцы немало забивали: вонзили 23 гола в этих девяти играх. «Кристал Пэлас» же с трудом набирает очки в АПЛ: проиграл в четырех из последних пяти туров чемпионата и даже ни разу не отличился в проигранных матчах.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.82.