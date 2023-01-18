Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 18 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «МЮ» Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш в матче АПЛ с «Ноттингемом».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 января «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед» в отложенном матче седьмого тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток Роберта Джонса прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
18 янв, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.82, вероятность — примерно 53%. Успех «Кристал Пэлас» предложен с котировкой 4.70 (21%), ничья идет за более реалистичные 3.80 (26%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 4700 рублей.

Правда, «стекольщики» достаточно успешно играют с «МЮ»: выиграли три раза в последних шести встречах и однажды сыграли вничью. Поставить на то, что лондонцы снова как минимум не уступят манкунианцам, можно за 2.05.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча, которые отражают серьезное преимущество гостей:

• победа «МЮ» 1:0 идет за 6.60;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.92. Команды действительно не всегда устраивали яркие матчи: в трех последних играх на двоих оформили лишь два гола.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.88, «обе забьют — нет» можно взять за 1.92.

Маркус Рэшфорд. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд и Бруну докажут, что умеют побеждать без ВАР

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2023 года

«Красные дьяволы» набрали отличную форму: одержали девять побед подряд во всех турнирах и пропустили в этих матчах лишь пять мячей. При этом манкунианцы немало забивали: вонзили 23 гола в этих девяти играх. «Кристал Пэлас» же с трудом набирает очки в АПЛ: проиграл в четырех из последних пяти туров чемпионата и даже ни разу не отличился в проигранных матчах.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.82.

0
Читайте также
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Суперкубка Италии 18 января 2023 года