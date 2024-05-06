В 36-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится на выезд к «Кристал Пэлас». Игра пройдет 6 мая на стадионе «Селхерст Парк», стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: победа «орлов» предложена с котировкой 2.31, что приблизительно 42% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» можно взять за 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

В первом круге «Кристал Пэлас» в гостевом противостоянии с «МЮ» увез минимальную победу (1:0). Вероятность того, что манкунианцы не уступят в предстоящей встрече, оценена в 1.65.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• победа хозяев 2:1 — за 8.40;

• 2:2 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.18, ТМ 3.5 — за 1.63.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.40, обратный вариант идет за 2.78.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы находятся не в лучшем состоянии: в последних 10 играх во всех турнирах добыли лишь две победы в основное время — против занимающего 15-ю строчку «Эвертона» (2:0) и уже вылетевшего «Шеффилда» (4:2). «Орлы» же под конец сезона набрали неплохой ход: не проигрывают уже на протяжении четырех туров, в трех из которых победили. Причем подопечные Оливера Гласнера расправились в том числе с командами из верхней части турнирной таблицы — обыграли «Ливерпуль» (1:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ньюкасл» (2:0). Вероятно, «Кристал Пэлас» доставит сложности и кризисным «красным дьяволам». Тем более лондонцы традиционно неудобны для «МЮ» — не уступили в шести из предыдущих 10 поединков во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.71.

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