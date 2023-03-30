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Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 30 марта 2023 года

Прогноз на матч ATP Майами Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев 30 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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30 марта лидер российского тенниса Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал «мастерса» в Майами. Его соперником в четвертьфинале станет американец Кристофер Юбэнкс. Игра начнется в 20.05 по московскому времени, в России она показана не будет. Спортсмены ранее между собой не встречались.

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Букмекерская компания PARI считает Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Успех Юбэнкса оценен в 11.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на космическую сенсацию в четвертьфинале Майами в случае ее осуществления принесет выплату в 11 000 рублей.

Медведев выиграл оба матча на турнире в двух сетах, затратив не более 21 гейма. ТМ 20.5 гейма доступен за 1.67, ТБ 20.5 — за 2.07.

Победу Даниила с форой (-5.5) гейма можно оформить за 2.00, с форой (-4.5) гейма — 1.55. Карбаллеса и Алиса российский теннисист одолел с разницей в шесть и более гейма.

Сможет ли Юбэнкс, впервые играющий в четвертьфинале турнира ATP, взять у Медведева восемь и более гейма? ИТБ1 (7.5) идет за 1.83, ИТМ1 (7.5) — за 1.87.

Всем известно, что Даниил может вспылить во время игры, но на этом турнире он спокоен. Однако стоит присмотреться к варианту «игрок умышленно сломает ракетку во время матча» за 10.0.

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Прогноз и ставка на матч Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев

26-летний американец проводит турнир всей жизни — он редко играет в основных сетках турниров ATP, а до четвертьфинала вовсе ни разу не добирался. Что уж говорить про соревнования серии «мастерс». Однако в Майами ему удалось выиграть уже шесть матчей с учетом квалификации. Правда, реально топовых соперников он еще не встречал.

Долговязый Кристофер (рост — 2.01 см) временами выполняет классные удары, как в матче против Адриана Маннарино, но в целом не отличается стабильной и мощной игрой. При обмене ударами он допускает достаточно много ошибок. С таким соперником у Медведева не возникнет сложностей.

Единственное, за счет чего Юбэнкс может хоть как-то удержаться за Даниилом, это подача. В четырех играх в Майами он выполнил уже 41 эйс. Однако Медведев за счет далекой позиции на приеме и безумно четких действий на задней линии легко отберет у соперника этот козырь.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.67.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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