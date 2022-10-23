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Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Уверенная победа Махачева над Оливейрой принесла игроку букмекера выигрыш в 1 125 000 рублей

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке за вакантный пояс UFC в легком весе и стал новым чемпионом организации. Схватка завершилась во втором раунде: сначала Ислам ударом в противоход отправил соперника в нокдаун, а через несколько мгновений провел удушающий прием. В результате Махачев завладел поясом, который прежде принадлежал Хабибу Нурмагомедову.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ поверил в успех спортсмена из России и поставил на его победу 750 000 рублей под коэффициент 1.50. В результате его выигрыш составил 1 125 000 рублей.

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После триумфа в бою с Оливейрой на счету Махачева стало 11 побед подряд в UFC — он не проигрывает в организации с октября 2015 года. Возможным следующим противником Ислама станет чемпион в полулегком весе из Австралии Алекс Волкановски — именно его Махачев вызвал на бой прямо в октагоне.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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