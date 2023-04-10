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Клиент ФОНБЕТ предсказал вылет «Баварии» из Кубка Германии и стал миллионером со ставки в 10 000 рублей

«Фрайбург» сотворил главную сенсацию 1/4 финала турнира.
Лукас Хелер.
Фото Global Look Press
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«Фрайбург» сотворил главную сенсацию 1/4 финала турнира.

4 апреля в Кубке Германии состоялись четвертьфинальные матчи, по итогам которых многие рассчитывали увидеть очередное огненное противостояние «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако ему не суждено было случиться. Дело в том, что топы немецкого футбола проиграли свои матчи и вылетели. Особенно неожиданным оказалось поражение мюнхенцев, которые встречались с «Фрайбургом».

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В октябре 2022 года в первом круге бундеслиги «Бавария» разгромила этого соперника со счетом 5:0. Ожидалось, что команда Томаса Тухеля не испытает проблем — коэффициент на успех гостей в основное время даже в прематче был выше 15.0. Однако клиенту букмекерской компании ФОНБЕТ удалось поймать значительно более сочные цифры: он поставил на победу «Фрайбурга», когда котировка добралась до отметки в 100. В результате поставленные под эти условия 10 000 рублей принесли ему выигрыш в 1 000 000 рублей.

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Команде Кристиана Штрайха удалось сотворить настоящее чудо, которое было приправлено щепоткой удачи. Гости пропустили уже на 19-й минуте от Упамекано и предотвратили еще несколько опасных атак соперника, а сравняли счет на 27-й — Николас Хефлер забил всего второй мяч в сезоне сумасшедшим ударом из-за штрафной в дальний угол.

После этого «Фрайбургу» пришлось нелегко. Сане несколько раз в одиночку перемалывал соперников на подступах к штрафной, но его удары блокировали. Однажды после подачи со штрафного мяч скользнул по перекладине. Были и другие подходы хозяев, но «бразильцы из Брайсгау» действовали очень самоотверженно. Время убегало, а счет на табло оставался ничейным, что не устраивало автора ставки.

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Исход решила последняя вылазка аутсайдера к воротам соперника: после очередного удара Хефлера мяч устремился в небо, но угодил в руки выпрыгнувшего навстречу Мусиалы. Арбитр Харм Осмерс без раздумий указал на точку, а нападающий Лукас Холер реализовал возможность. У «Баварии» не оставалось времени отыграться. «Фрайбург» победил 2:1 и сделал клиента ФОНБЕТ богаче на 1 000 000 рублей.

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Футбол
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ФК Фрайбург
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