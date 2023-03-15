15 марта «Крылья Советов» и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене», главный арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: чуть меньший коэффициент предложен на победу ЦСКА — 2.48, что составляет приблизительно 39% вероятности. Успех самарцев доступен с котировкой 2.91 (33%), ничья идет за 3.36 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Крыльев» в случае благоприятного исхода принесет 2910 рублей.

Также вы можете сразу поставить на проход одной из команд в следующий раунд плей-офф. Успех армейцев доступен за 1.41, волжан — за 2.90.

Соперники дважды встречались в текущем сезоне РПЛ: оба раза москвичи всухую обыграли соперника (4:0 и 1:0). Победная серия армейцев над самарцами достигла уже пяти матчей. Поставить на то, что в предстоящей игре «Крылья» наконец не уступят ЦСКА, можно с коэффициентом 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 7.75;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.25.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной, ведь обе команды не слишком ярко выступают в текущем розыгрыше Кубка. «Крылья» в среднем за матч забивают всего 1.25 гола, ЦСКА — 1.38. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.81.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.79, «обе забьют — нет» идет за 2.01. У «Крыльев» обмен голами прошел в половине игр Кубка, у армейцев — в трех из восьми.