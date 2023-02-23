23 февраля в матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Динамо» сразится с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Самаре на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Букмекеры считают, что у «Динамо» шансов победить чуть больше, чем у его соперника. На успех бело-голубых котировка — 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (27%), триумф «Крыльев Советов» — за 3.10 (32%).

Чтобы выиграть 3100 рублей, нужно поставить 1000 рублей на победу «Крыльев Советов» и дождаться нужного результата.

Самарцы выиграли у москвичей три из последних четырех матчей. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.59.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

Команды обменялись голами только в одном матче из предыдущих десяти. На «обе забьют» коэффициент — 1.86, на «обе забьют — нет» — 1.84.

Пенальти можно оформить за 2.60, удаление — за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

ничья 1:1 за 6.10;

1:0 в пользу «Динамо» — за 6.90;

такой же результат на «Крылья Советов» — за 8.00.

Выход самарцев в следующий раунд доступен за 2.90, москвичей — за 1.45.