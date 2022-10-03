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Сегодня, 15:15

«Крылья Советов» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 3 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 3 октября 2022 года
Артем Белинин
Никита Кривцов, «Краснодар».
Фото Официальный сайт «Краснодара».

3 октября в 11-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Краснодар». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Солидарность Самара Арене», в прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 18.55 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
03 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами самарцев. Победу «Крыльев» оценили в 2.15, это примерно 45% вероятности. Успех «Краснодара» идет за 3.30 (30%), ничья — за 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если вы считаете, что «Краснодар» не проиграет, поставьте на это за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.60, Ф2(0) — за 2.43.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.75.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Никита Кривцов, &laquo;Краснодар&raquo;. «Крылья Советов» — «Краснодар»: Сперцян потеснит Промеса в гонке бомбардиров?

По варианту «обе забьют» тоже нет сомнений — положительный исход доступен за 1.65, тогда как обратный исход — за 2.24.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 8.60.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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