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Сегодня, 08:15

«Крылья Советов» — «Краснодар»: самарцы готовы снова огорчить «быков»

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 29 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Крылья Советов» — «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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29 апреля в 26-м туре чемпионата России «Крылья Советов» примут «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 12.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
29 апр, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.29, вероятность такого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех самарцев — за 3.10 (31%).

«Крылья» уступили в трех очных матчах подряд. Котировка на то, что парни Игоря Осинькина прервут неудачную серию (1Х), — 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90.

Обмен результативными ударами идет за 1.70, противоположный рынок — за 2.13.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

Харри Кейн и&nbsp;Серж Гнабри (&laquo;Бавария&raquo;). Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

«Крылья» великолепно играют дома (одно поражение в 15 матчах), а «Краснодар» огорчили в четырех из пяти очных встреч. Обмен голами зафиксирован также в шести из семи прошлых матчей «быков» в РПЛ.

Кроме того, самарцы и «быки» — самые результативные команды чемпионата. Клуб Галицкого борется за титул, а волжане — за попадание в тройку, поэтому игра будет обоюдоострой.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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