Вот и РПЛ возвращается после международной паузы. 3 октября в 11-м туре национального чемпионата «Крылья Советов» примут «Краснодар» на «Самара Арене». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 18.55 мск, рассудит команды Алексей Сухой.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу самарцев можно за 2.15, это примерно 45% вероятности. Успех «Краснодара» оценили в 3.30 (30%), ничья идет за 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей выплата в случае успеха составит 3300 рублей.

Если верите, что «Краснодар» увезет очки из Самары, возьмите вариант «гости не проиграют» за 1.75.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.60, Ф2(0) — за 2.43.

Эксперты ожидают результативный матч — тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75.

Ждете минимум два гола от «Крыльев»? ИТБ1 (1.5) оценили котировкой 1.95. А вот у «Краснодара» шансов на два мяча меньше — ИТБ2 (1.5) идет за 2.50.

Грубый матч вполне возможен — пенальти предлагают оформить за 2.35, удаление — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

Самарцы в сентябре выступали нестабильно: где-то не повезло, где-то — наоборот. Играли лучше «Ростова», но все равно уступили, зато обыграли «Зенит» в Кубке. Такую команду тяжело назвать однозначным фаворитом какой-либо встречи, тем более что в соперниках крепкий «Краснодар». Южане — неудобные для всех, и хотя на победу может и не хватить сил и ресурсов, увезти минимум ничью команда Сторожука сможет.

Рекомендуемая ставка: гости не проиграют за 1.75.