Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
25 ноября в 16-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет в Самаре на одноименной арене и начнется в 13.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv, на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 12.55 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Крылья» фаворитом матча. На их победу можно поставить за 2.46, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.67 (23%), успех «Локомотива» — за 2.77 (36%).
Вариант, при котором гости не проиграют, оценен котировкой 1.59. В последний раз железнодорожники уступили в Самаре в 2011-м.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.
Условие, при котором отличатся обе команды, предложено за 1.62. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.29.
Считаете, что гости проведут результативный матч? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.29.
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