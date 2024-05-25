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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Нижнего Новгорода».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram
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«Нижнему Новгороду» необходимо набирать очки против «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Игра на «Самара Арене» начнется в 16:30 мск по свистку арбитра Алексея Сухого. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Игра», эфир стартует в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на команду из Самары можно с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 46% вероятности исхода. Успех нижегородцев доступен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за немного большие 3.85 (24%).

Непоражение гостей предложено за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Крыльев»:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.60.

Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: гости пропустили 12 мячей в прошлых двух турах

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.47, опция «обе забьют — нет» идет за 2.54.

Комбинированный рынок на победу «Крыльев» и тотал больше 2.5 мяча доступен за привлекательные 2.95.

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