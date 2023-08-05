5 августа остановивший в прошлом туре «Зенит» «Ростов» сразится на выезде с «Крыльями Советов». Команды встретятся на «Самара Арене» и начнут выяснение отношений в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире игру третьего тура покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet довольно неожиданно сделали фаворитом «Крылья Советов». Успех самарцев доступен за 2.54, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ростовчан предложен за 2.84 (35%), ничья — за 3.44 (26%).

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На то, что «Ростов» не уступит, котировка — 1.54. В трех последних играх южане оказались сильнее.

Три из четырех предыдущих игр между командами были результативными. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.83.

Обмен голами можно взять за 1.79, противоположный исход — за 2.01. Пять последних матчей с участием самарцев завершились забитыми в обе стороны мячами.

В среднем в играх с участием «Ростова» на старте сезона показывается пять желтых карточек. ТБ 4.5 в битве с «Крыльями» оценен в 1.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.

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