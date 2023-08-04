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Сегодня, 23:15

«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 5 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press
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5 августа «Ростов» Валерия Карпина в третьем туре чемпионата России сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Крылья» фаворитом встречи. На победу команды из Самары можно поставить с коэффициентом 2.42, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (26%), успех «Ростова» — за 3.03 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3030 рублей, а чистая прибыль составит 2030 рублей.

Вариант «Ростов» не проиграет» идет за 1.59. Три последние встречи остались как раз за южанами.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.83. В трех из четырех предыдущих играх между командами состоялся «верх».

Обмен голами предложено оформить за 1.79, противоположный исход — за 2.01.

«Ростов» открыл счет в четырех последних матчах с самарцами. На то, что это произойдет снова, котировка — 2.18. Условие, при котором первыми отличатся хозяева, коэффициент — 1.92, на отсутствие голов — 8.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 5.80.

 
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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Ростов»

«Ростов» крайне бодро выглядит на старте сезона — набрал четыре очка в РПЛ и победил «Рубин» в матче Кубка России. А вот «Крылья» не так стабильны: после победы над «Ахматом» неожиданно проиграли «Балтике» в Кубке, а затем ушли с 1:3 против «Динамо».

При этом, как можно заметить из результатов, матчи самарцев получаются очень веселыми. Очные встречи команд также зачастую получаются результативными: в трех из четырех прошел «верх».

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.06.

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Прогнозы на спорт
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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