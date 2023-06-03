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«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press
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3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют дома со «Спартаком». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется параллельно с остальными матчами РПЛ — в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Рассудит команды арбитр Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

«Крылья Советов» — небольшой фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу самарцев можно поставить с коэффициентом 2.66, что примерно 37% вероятности исхода. На триумф «Спартака» выставлена котировка 2.71 (36%), на ничью — 3.57 (27%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых, если они наберут три очка, принесет выплату в 2710 рублей.

Условие «гости не проиграют» оценено в 1.51. «Спартак» уступил в Самаре лишь раз в пяти последних матчах.

В шести из семи предыдущих встреч с участием «Крыльев» прошел «верх». Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

Вы удивитесь, но на то, что «Спартак» будет фолить больше соперника, котировка всего 1.28. А вот на «Крылья» она аж 4.10.

Эксперты предполагают, что хозяевам вполне по силам забить в ворота москвичей два и более мяча: ИТБ1 (1.5) идет за 2.09, ИТМ1 (1.5) — за близкие 1.75.

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Победу спартаковцев по угловым можно взять за 1.97, успех самарцев — за 2.20, а ничья доступна за 7.30.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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