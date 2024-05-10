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Сегодня, 13:25

«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в ретроформе

Ретроформа «Крыльев Советов».
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«Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET представили ретроформу, в которой самарцы сыграют в матче с «Ахматом». Игровые джерси вдохновлены победами 2004 года.

Сезон-2004 стал самым успешным в истории самарского клуба — 20 лет назад «Крылья Советов» стали финалистами Кубка России и завоевали бронзовые медали премьер-лиги.

При поддержке титульного партнера FONBET самарцы провели атмосферную фотосессию в тематике «Назад в 2004-й». Съемка прошла на стадионе «Металлург», где ковалась история легендарных бронзовых «Крыльев». В кадре много атрибутов того времени: граффити с Андреем Карякой и Андреем Тихоновым — лучшими игроками команды в сезоне-2004, шарф «12-й полевой игрок», ретробейсболка и стиль одежды главных героев фотосессии Владимира Хубулова и Максима Витюгова.

Игровая форма является прямой отсылкой к бронзовому сезону и финалу Кубка России-2003/04, прошедшему ровно 20 лет назад. Тогда «Крылья» с минимальным счетом уступили «Тереку», но в предстоящую пятницу самарцы намерены взять реванш.

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Россия. Премьер-лига. 28-й тур
10 мая, 16:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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