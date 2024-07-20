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«Крылья Советов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 20 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Крыльев Советов».
Фото Телеграм-канал «Крыльев Советов», Telegram
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Действующий чемпион РПЛ «Зенит» в первом туре нового сезона встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 29 июля на «Самара Арене», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые имеют отличные шансы на победу: выигрыш команды Сергея Семака предложен с котировкой 1.54, что составляет приблизительно 63% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 6.20 (15%), коэффициент на «мирный» результат — 4.30 (22%).

Вариант при котором самарский клуб хотя бы не проиграет оценен в 2.54.

Три наиболее реалистичных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Сергея Семака:

• 1:0 — за 5.60;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.

Рынок «обе забьют» дан за 2.02, обратный вариант идет за 1.78.

Комбинированная ставка на победу «Зенита» и «обе забьют» дана за 3.40.

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