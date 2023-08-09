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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Дуглас Сантос («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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9 августа в матче второго тура группового этапа Кубка России схлестнутся «Крылья Советов» и чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ «Зенит». Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Чебан. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Кубок России. Группа C
09 авг, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, петербуржцы являются серьезными фаворитами встречи: поставить на их победу по итогам 90 минут игры можно с коэффициентом 1.74, это примерно 56% вероятности результата. Выигрыш хозяев предложен за 4.56 (20%), котировка на ничью — 3.96 (24%).

Верите в самарцев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Крыльев» при благоприятном исходе принесет 4560 рублей.

Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.73;

• Ф1(0) можно взять за 3.42, Ф2(0) — за 1.31.

Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.47. Команды действительно нередко выдавали яркие поединки — в трех из четырех матчей в прошлом сезоне пробили отметку в три забитых мяча.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 1.49, обратный вариант доступен за 2.59.

Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» увяз в проблемах, «Крылья Советов» — на кураже. Форма питерцев повлияет на очный поединок сильнее

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Команда Сергея Семака подошла к матчу не в лучшей форме: в двух последних турах чемпионата заработала всего одно очко — сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3). «Крылья» же смотрятся неплохо и в РПЛ даже опережают действующего чемпиона. Вероятно, для «Зенита» игра получится непростой, тем более что у самарцев есть недавний опыт побед над сине-бело-голубыми — в прошлом розыгрыше Кубка на групповом этапе забрали домашнюю победу (2:0).

Рекомендуемая ставка: Ф1(1) за 1.67.

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