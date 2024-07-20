Крылья Советов

Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
Победитель шести последних сезонов РПЛ «Зенит» в первом туре нового чемпионата встретится с крепкими «Крыльями Советов». Игра пройдет 20 июля на «Самара Арене», начало — в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Иванов. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.15 мск.
Букмекеры верят в победу петербуржцев: поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.54, это около 63% вероятности. Успех хозяев как самый маловозможный результат дан за 6.20 (15%), ничья предложена с котировкой 4.30 (22%).
Вероятность того, что самарский клуб хотя бы не проиграет, оценена в 2.54.
Три наиболее реалистичных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Сергея Семака:
• 1:0 — за 5.60;
• 2:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.
Рынок «обе забьют» дан за 2.02, обратный вариант идет за 1.78.
Самарцы заметно уступают сопернику в классе — в предыдущем сезоне финишировали девятыми, а по Transfermarkt имеют только восьмой состав в РПЛ. «Зенит» в обоех таблицах оказался первым. При этом «Крылья» все равно могут навязать борьбу — в семи из 10 предыдущих очных игр команд в РПЛ зашел рынок «обе забьют». Также парни Игоря Осинькина в прошлом чемпионате показали хорошую результативность — настреляли 46 мячей в 30 турах, что стало пятым показателем в лиге.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.02.