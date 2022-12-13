Кто станет лучшим вратарем чемпионата мира: Льорис, Ливакович или марокканец Буну?

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего четыре матча: два полуфинала, финал и игру за третье место. За победу в турнире борются Хорватия, Франция, Аргентина и Марокко. За сборные выступают топовые вратари, которые уже проявили себя на ЧМ.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах голкиперов забрать приз лучшему вратарю турнира.

Хорват Доминик Ливакович пропустил три мяча и провел два сухих матча: против Марокко и Бельгии на групповом этапе. Главное достижение вратаря загребского «Динамо» — две выигранные серии пенальти в плей-офф. Ливакович хладнокровно переиграл бьющих Японии и Бразилии, благодаря чему Хорватия вышла в полуфинал.

По мнению экспертов, как раз Доминик — главный фаворит на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Поставить на то, что хорват заберет награду, можно с коэффициентом 2.75.

Также высокие шансы на приз у марокканца Яссина Буну. «Атласские львы» пропустили в Катаре лишь один мяч, который сами себе же и забили в матче с Канадой на групповом этапе. Соперники еще ни разу не пробивали голкипера «Севильи», у которого в Катаре четыре сухих матча и выигранная серия пенальти с Испанией. Причем «Красная фурия» не пробила Буну даже в серии 11-метровых.

Поставить на то, что лучшим вратарем турнира станет Буну, можно за 3.00.

Аргентинец Эмилиано Мартинес пропустил в Катаре уже пять мячей, но зарешал в важных матчах. Эми отыграл на ноль против Мексики и Польши в последних двух матчах группового этапа и выиграл серию пенальти в 1/4 финала у Нидерландов.

Вероятность того, что награду возьмет Мартинес, оценена в 3.50.

По мнению аналитиков, наименьшие шансы на премию у Уго Льориса. Франция пропускала по одному мячу в каждой игре, правда, сам вратарь провел в турнире четыре встречи из пяти. При этом Льорис фантастически провел четвертьфинал с Англией — оформил шесть сейвов.

Котировка на успех француза — 5.50.