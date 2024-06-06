Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Кыргызстан — Малайзия: «белые соколы» — лидер и самая результативная сборная группы D

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Кыргызстан — Малайзия 6 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Кайрат Жыргалбек уулу (сборная Кыргызстана).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

6 июня сборная Кыргызстана примет Малайзию в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 18:00 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа D
06 июн, 18:00. ()
Киргизия
Малайзия

Эксперты склоняются к победе хозяев: коэффициент на этот исход — 2.35, что составляет примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф Малайзии — за 2.95 (34%).

В первом круге «тигры» обыграли Кыргызстан (4:3) — верите, что в гостях они тоже наберут очки? Непоражение коллектива Ким Пан Гона оценили в 1.67.

Обмен голами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.15. Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90.

В предыдущей встрече «белые соколы» разгромили сборную Тайваня (5:1). На то, что парни Штефана Тарковича забьют малазийцам больше одного раза, предложили котировку 2.20.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Кыргызстан — Малайзия

На старте отборочной кампании «тигры» выгрызли победу в яркой перестрелке в Куала-Лумпур (4:3). Это единственная игра, в которой «белые соколы» потеряли очки — в трех остальных турах они выиграли и лидируют в квартете на пару с Оманом. Парни Штефана Тарковича — самые результативные в группе D с 11 голами. В трех поединках из четырех они отличились дважды или больше. Домашний триумф гарантирует им выход из группы — это отличная мотивация снова как следует проявить себя в атаке.

Рекомендуемая ставка: Кыргызстан забьет больше 1.5 мяча за 2.20.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Киргизии по футболу
1
0
Читайте также
Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Главное
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Узбекистан — Туркменистан: изумрудные уступили «белым волкам» во всех предыдущих матчах