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«Кызылжар» — «Тобол»: прогноз на матч чемпионата Казахстана 27 сентября 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Казахстана «Кызылжар» — «Тобол» 27 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Милян Вукадинович («Тобол»).
Фото Официальный сайт «Тобола»
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27 сентября «Кызылжар» и «Тобол» сойдутся в отложенном матче 15-го тура чемпионата Казахстана. Игра пройдет на стадионе «Карасай» в Петропавловске и начнется в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают казахстанскую лигу.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на три очка: взять их успех можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.21 (29%), раздел очков предложен за чуть большие 3.47 (26%).

Команды встречались в июне, тогда «Тобол» добыл минимальную победу (1:0). Поставить на то, что желто-зеленые не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• триумф хозяев 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.62;

• 1:0 в пользу «Тобола» — за 7.24.

Соперники не отличаются высокой результативностью: тотал больше 2.5 гола идет за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.55.

Рынок «обе забьют» оценили котировкой 2.12, обратный вариант — за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Кызылжар» — «Тобол»

Команды показывают невысокую результативность: хозяева в 22 турах оформили 22 гола (в среднем получается один точный удар за 90 минут), гости — 23 за 21 матч ( в среднем — 1,09). Друг с другом соперники выдавали яркие поединки тоже редко: больше двух мячей на двоих в последних 10 очных встречах забили всего трижды. «Кызылжар» в последний раз отличался чаще одного раза за игру 19 августа, «Тобол» — 23 июля.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 1.97 (если забьют ровно дважды, случится возврат).

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