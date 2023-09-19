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Сегодня, 16:15

«Лацио» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико» 19 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Чиро Иммобиле («Лацио»).
Фото Global Look Press
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19 сентября «Лацио» проведет первый за три года матч в Лиге чемпионов. Римляне в стартовом туре группового этапа примут «Атлетико», который неизменно попадает в турнир уже 11 лет подряд. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Славко Винчич из Словении. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Атлетико

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Диего Симеоне: поставить на гостей можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Триумф римлян доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за чуть большие 3.30 (29%).

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В XXI веке клубы сталкивались лишь два раза — в 2012-м пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда «индейцы» дважды оказались сильнее: поставить на то, что подопечные Маурицио Сарри не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.54. Правда, в текущем сезоне «орлы» не потерпели поражение лишь в одной из четырех встреч.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата противостояния отразили примерно равные шансы соперников на успех:

• 1:1 — за 5.40;

• виктория гостей 1:0 — за 7.00;

• 1:0 в пользу хозяев — за 7.80.

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;). «Лацио» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

В текущем сезоне команды забивают не слишком стабильно: римляне лишь однажды отгрузили больше гола за 90 минут, а всего у них четыре взятия ворот в четырех играх чемпионата. Мадридцы за четыре тура ла лиги оформили 10 метких попаданий, но распределили их только на два матча. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.82, обратный вариант оценен в 2.03.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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