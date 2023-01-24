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Сегодня, 11:15

«Лацио» – «Милан»: прогноз на матч серии А 24 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» – «Милан» 24 января 2023 года
Евгений Коростелев
Сандро Тонали.
Фото Global Look Press
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24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Милан». На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Лацио» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

Вариант «Лацио» не проиграет» идет за 1.53. «Орлы» не уступили «Милану» в трех из пяти последних домашних матчей. 

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.

Обмен точными ударами предложен за 1.83, противоположный исход — за 1.98.

Оливье Жиру — самый вероятный автор гола в составе «Милана» (2.70). Также неплохие шансы отличиться у Рафаэла Леау и Фелипе Андерсона — 3.60.

Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент — 6.20.

 
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Прогноз и ставка на матч «Лацио» – «Милан»

«Милан» много пропускает в последние недели: получил по два мяча от «Лечче» и «Ромы», проиграл 0:3 «Интеру» в Суперкубке. Даже «Салернитана» умудрилась однажды пробить столичную команду. А «Лацио» славится мощной атакой, которая не сильно сбоит даже в отсутствие травмированного Чиро Иммобиле — его успешно подменяют Андерсон и Дзакканьи. 

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.73.

 
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