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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Рома» 10 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Лацио» — «Рома».
Фото Global Look Press
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10 января в четвертьфинале Кубка Италии состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой». Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» в основное время доступна котировка 2.68, это приблизительно 35% вероятности. Триумф бьянкочелести предложили за 2.88 (32%), ничью — за 3.08 (33%).

При этом «Лацио» не уступил в трех дерби подряд. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.50.

Итоговый проход «Ромы» в полуфинал Кубка Италии оценили в 1.86, «орлов» — в 1.95.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие можно сыграть за 2.10. «Обе забьют — нет» представили за 1.73.

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»

Два месяца назад соперники встретились в первом круге серии А — разборка закончилась нулевой ничьей. Желто-красные продлили безвыигрышную и одновременно с этим безголевую серию против «орлов» до трех поединков — в прошлом сезоне оба раза уступили с минимальным счетом (0:1). Увидеть обмен голами в римских дерби вообще становится непозволительной роскошью: команды огорчили друг друга лишь в одном из семи последних матчей. В битве за полуфинал Кубка Италии Жозе Моуринью и Маурицио Сарри тоже предпочтут осторожный сценарий, в котором вряд ли найдется место результативной перестрелке.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют нет» за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Рома
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