10 января в четвертьфинале Кубка Италии состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой». Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» в основное время доступна котировка 2.68, это приблизительно 35% вероятности. Триумф бьянкочелести предложили за 2.88 (32%), ничью — за 3.08 (33%).

При этом «Лацио» не уступил в трех дерби подряд. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.50.

Итоговый проход «Ромы» в полуфинал Кубка Италии оценили в 1.86, «орлов» — в 1.95.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие можно сыграть за 2.10. «Обе забьют — нет» представили за 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»

Два месяца назад соперники встретились в первом круге серии А — разборка закончилась нулевой ничьей. Желто-красные продлили безвыигрышную и одновременно с этим безголевую серию против «орлов» до трех поединков — в прошлом сезоне оба раза уступили с минимальным счетом (0:1). Увидеть обмен голами в римских дерби вообще становится непозволительной роскошью: команды огорчили друг друга лишь в одном из семи последних матчей. В битве за полуфинал Кубка Италии Жозе Моуринью и Маурицио Сарри тоже предпочтут осторожный сценарий, в котором вряд ли найдется место результативной перестрелке.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» за 1.73.