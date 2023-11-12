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Сегодня, 11:15

«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч серии А 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
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12 ноября состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой» в 12-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Давиде Масса. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» доступна котировка 2.61, это приблизительно 34% вероятности. Триумф «Лацио» предложили за 3.00 (33%), ничью — за 3.05 (33%).

При этом в предыдущем сезоне «орлы» выиграли в обоих дерби. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.52.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.97. «Обе забьют — нет» представили за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»

Желто-красные замыкают топ-3 самых результативных команд серии А с 22 мячами — больше забили только «Наполи» (24) с «Интером» (27). Но в последний месяц голы давались «волкам» с большим трудом — больше одного раза за 90 минут отличились только в предыдущем туре против «Лечче» (2:1). А до этого уступили «Интеру» (0:1) и дожали «Монцу» (1:0). У «орлов» та же история: три недели назад расправились с «Сассуоло» (2:0), затем с минимальным счетом одолели «Фиорентину» (1:0) и проиграли «Болонье» (0:1). Жозе Моуринью как следует настроит подопечных на дерби: его явно оскорбили слова Маурицио Сарри, который назвал «товарищеским» поединок джаллоросси со «Славией» в Лиге Европы. Особенный уже прожарил коллегу на пресс-конференции и готов преподать урок на поле.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.10.

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