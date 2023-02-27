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«Лацио» — «Сампдория»: где смотреть матч серии А 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Лацио» в матче с «Интером».
Фото Global Look Press
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27 февраля в матче 24-го тура серии А «Лацио» встретится с одной из слабейших команд чемпионата — «Сампдорией». Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 24-й тур
27 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сампдория

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Маурицо Сарри можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 69% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 8.30 (11%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья идет за 4.60 (20%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4600 рублей.

Команды встречались в первом круге чемпионата: тот матч закончился ничьей 1:1, а генуэзцы отыгрались уже в компенсированное время благодаря голу Маноло Габбьядини. Правда, до этого римляне выиграли у «Сампдории» три матча подряд, а за последние 10 встреч в серии А «моряки» не уступили «орлам» всего три раза. Поставить на то, что гости не проиграют в предстоящем матче, можно за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «Лацио» 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 8.00.

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Букмекеры сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 2.20. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.67.

Наиболее вероятный автор первого гола в матче — нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Поставить на то, что итальянец откроет счет, можно за 4.70.

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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире