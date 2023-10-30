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«Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал» 30 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Лады» в матче с «Металлургом».
Фото Телеграм-канал «Лады», Telegram
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30 октября лидер Восточной конференции КХЛ «Лада» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с худшей командой во всей лиге — «Адмиралом». Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех команды Олега Браташа в основное время можно с коэффициентом 2.38, это около 40% вероятности. Выигрыш дальневосточного коллектива предложен за 2.77 (34%), котировка на ничью — 3.66 (26%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.79, этот рынок на гостей оценен в 2.01.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов для ставки на результат с учетом форы:

• Ф1(0 — за 1.76, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 3.00, Ф2(+1) — за 1.38.

Тотал больше 3.5 шайбы идет за 1.50, ТМ 3.5 — за 2.47.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Адмирал»

Тольяттинцы выдали успешную серию и вскарабкались на первую строчку на «Востоке»: перед игрой с «Адмиралом» они выиграли пять из шести игр, а в основное время не уступили в шести последних встречах. Коллектив из Владивостока застрял на последней строчке конференции и вообще набрал меньше всех очков в КХЛ. Гости проиграли семь из восьми предыдущих матчей регулярки, а единственную победу выцарапали в овертайме.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.76.

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