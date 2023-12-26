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Сегодня, 12:15

«Лада» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Лада» — «Металлург» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Он пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.50 мск будет включена на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Хотя «Металлург» сыграет на выезде, именно он считается фаворитом матча. На его победу в основное время в букмекерской компании OLIMPBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.93 (21%), успех «Лады» — за 3.49 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.81. Кстати, тольяттинцы ни разу не уступили «Магнитке» в основное время в этом году.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.82, ТМ 4.5 — за 1.97.

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На три и более гола в исполнении гостей котировка — 1.85, на два и меньше — 1.95.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.55, «Лады» — в 2.43.

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ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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