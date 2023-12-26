26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Он пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.50 мск будет включена на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Хотя «Металлург» сыграет на выезде, именно он считается фаворитом матча. На его победу в основное время в букмекерской компании OLIMPBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.93 (21%), успех «Лады» — за 3.49 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.81. Кстати, тольяттинцы ни разу не уступили «Магнитке» в основное время в этом году.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.82, ТМ 4.5 — за 1.97.

На три и более гола в исполнении гостей котировка — 1.85, на два и меньше — 1.95.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.55, «Лады» — в 2.43.

Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Металлург»

«Лада» в этом году трижды играла с «Металлургом» и дважды победила в основное время, а еще раз уступила в овертайме. Но это все случилось на том отрезке, когда команда из Тольятти неистово набирала очки, благодаря чему до сих пор держится в группе лидеров. Сейчас же у нее поражение на поражении — семь в предыдущих 10 встречах.

«Металлург» тоже недавно преодолел серию из четырех неудач, но почти все они случились в играх с топовыми соперниками (ЦСКА, СКА, крепкое «Торпедо»). С «Ладой», даже в гостях, магнитогорцы проблем испытать не должны.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.95.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей