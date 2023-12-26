Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 02:15

«Лада» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Металлург» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Он пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.50 мск будет включена на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

&laquo;Астон Вилла&raquo;. «Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»

Хотя «Металлург» сыграет на выезде, именно он считается фаворитом матча. На его победу в основное время в букмекерской компании OLIMPBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.93 (21%), успех «Лады» — за 3.49 (28%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.81. Кстати, тольяттинцы ни разу не уступили «Магнитке» в основное время в этом году.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.82, ТМ 4.5 — за 1.97.

На три и более гола в исполнении гостей котировка — 1.85, на два и меньше — 1.95.

Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.55, «Лады» — в 2.43.

Криштиану Роналду и&nbsp;Отавио. Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами

Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Металлург»

«Лада» в этом году трижды играла с «Металлургом» и дважды победила в основное время, а еще раз уступила в овертайме. Но это все случилось на том отрезке, когда команда из Тольятти неистово набирала очки, благодаря чему до сих пор держится в группе лидеров. Сейчас же у нее поражение на поражении — семь в предыдущих 10 встречах.

«Металлург» тоже недавно преодолел серию из четырех неудач, но почти все они случились в играх с топовыми соперниками (ЦСКА, СКА, крепкое «Торпедо»). С «Ладой», даже в гостях, магнитогорцы проблем испытать не должны.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.95.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года