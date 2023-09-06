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Сегодня, 11:15

«Лада» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 6 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Лада» — «Салават Юлаев» 6 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Дмитрий Кугрышев.
Фото Официальный сайт ХК «Лада»
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6 сентября в КХЛ «Лада» на своем льду сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Салавату Юлаеву». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), успех «Лады» — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 4300 рублей, а чистая прибыль составит 3300 рублей.

На то, что «Лада» не уступит по итогам 60 минут игры, котировка — 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.11. В первых двух матчах с участием тольяттинского клуба было заброшено меньше пяти.

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Считаете, что обе команды не отличатся по два раза? Такое условие оценено в 1.75, противоположное — в 1.96.

Успех «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.45, триумф «Лады» — за 2.73.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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