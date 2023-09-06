6 сентября в КХЛ «Лада» на своем льду сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Салавату Юлаеву». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), успех «Лады» — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 4300 рублей, а чистая прибыль составит 3300 рублей.

На то, что «Лада» не уступит по итогам 60 минут игры, котировка — 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.11. В первых двух матчах с участием тольяттинского клуба было заброшено меньше пяти.

Считаете, что обе команды не отличатся по два раза? Такое условие оценено в 1.75, противоположное — в 1.96.

Успех «Салавата» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.45, триумф «Лады» — за 2.73.

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