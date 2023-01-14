«Милан» в матче 18-го тура серии А отправится на выезд к «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре», стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 19.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, россонери являются однозначными фаворитами встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.70, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш хозяев доступен за 5.50 (18%), даже ничья предложена с меньшей котировкой — 3.90 (25%).

Согласны с экспертами и ждете победу «Милана»? Ставка в 1000 рублей на успех красно-черных при благоприятном исходе принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают серьезное преимущество команды Стефано Пиоли:

• победа «Милана» 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.90;

• успех гостей 2:0 — за 7.20.

«Лечче» идет в середине турнирной таблицы, но в последних матчах набрал хорошую форму и не проигрывает в серии А уже на протяжении пяти туров, в которых обыграл идущие в зоне еврокубков «Аталанту» и «Лацио» (по 2:1). Считаете, что желто-красные как минимум не уступят и в предстоящем матче? Этот рынок оценен в 2.23.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча: 2:2 и 4:1 (победа «Милана»). Поставить на то, что в предстоящей встрече снова отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.96, обратный рынок оценен в 1.84.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что россонери победят и отличатся обе команды, можно взять за 3.90.