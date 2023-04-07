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«Лечче» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 7 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лечче» — «Наполи» 7 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Джакомо Распадори.
Фото Global Look Press
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7 апреля в чемпионате Италии состоится матч с участием лидирующего «Наполи» и занимающего 16-ю строчку «Лечче». Игра пройдет на арене «Виа дель Маре» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Джанлука Манганьелло.

Италия. Серия А. 29-й тур
07 апр, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet считает, что три очка достанутся «Наполи». На победу команды Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность исхода — около 58%. Успех «Лечче» предложен за 5.59 (16%), ничья — за 3.74 (26%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 1700 рублей.

«Лечче» не проиграл «Наполи» два последних матча — поделил очки и победил. На то, что хозяева снова не уступят, котировка — 2.24.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. Если решитесь взять «верх» в матче, помните, что его пропустит лучший бомбардир «Наполи» и серии А Виктор Осимхен.

Забьют ли неаполитанцы хотя бы два гола? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95, ИТМ2 (1.5) — за 1.88.

Соперники обменялись голами в пяти из шести предыдущих встреч. На то, что команды снова поразят ворота друг друга, коэффициент — 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Лечче» — «Наполи»

В прошлом туре «Наполи» потерпел сокрушительное поражение от «Милана» (0:4). Это была всего третья неудача команды Спаллетти в этом сезоне. Правда, у такого результата может быть несколько причин. Главная из них — нежелание неаполитанцев раскрывать сопернику все карты перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поверить в то, что мощнейше играющий «Наполи» потеряет очки в двух играх подряд, невозможно. Тем более когда речь идет о противостоянии с 16-й командой чемпионата, которая всухую проиграла пять матчей подряд. Да-да, «Лечче» уступил «Сассуоло», «Интеру», «Торино», «Фиорентине» и «Эмполи» с общим счетом 0:7. Крупных поражений не было, но сам факт того, что игроки ни разу не забили за 450 минут, показателен.

Хотя за «Наполи» снова не сыграет Виктор Осимхен, на этот раз Хвича, Лосано и Распадори наверняка придумают, как взломать тонущего в неудачах аутсайдера.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.

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ФК Лечче
ФК Наполи
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