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Сегодня, 16:15

Леон Эдвардс — Камару Усман: прогноз на бой UFC 19 марта 2023 года

Прогноз на бой UFC Леон Эдвардс — Камару Усман 19 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Камару Усман.
Фото Global Look Press
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В ночь с 18 на 19 марта состоится турнир UFC 286, который возглавит сражение лидеров полусреднего дивизиона Леона Эдвардса и Камару Усмана. Ивент пройдет в Лондоне на The O2 Arena. Предварительный кард начнется в 20.00 по московскому времени, основной — примерно в полночь. Главное событие вечера стартует не раньше 02.00 мск. С 22.30 мск прямую трансляцию турнира покажет сайт matchtv.ru, весь ивент можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Усмана серьезным фаворитом: поставить на победу Нигерийского Кошмара можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 67% вероятности. При этом Камару — лишь претендент на чемпионский пояс, который у него в прошлом поединке отобрал как раз Эдвардс. На триумф англичанина предложена котировка 2.87 (32%), ничья идет за 70.0 (1%).

Ждете вторую подряд победу Леона? Ставка в 1000 рублей на успех Рокки при благоприятном исходе принесет 2870 рублей.

Первый поединок закончился досрочной победой Эдвардса: англичанин нокаутировал чемпиона хай-киком на последней минуте пятого раунда. Еще одна досрочная победа Леона доступна за 4.75. Этот рынок на Усмана идет за 3.10.

Также вы можете поставить на метод, которым один из спортсменов добудет победу. Триумф Эдвардса с помощью КО/ТКО или дисквалификацией оппонента предложен за 6.30. Успех Камару теми же методами оценен в 3.50.

Аналитики ожидают увидеть полный бой: тотал раундов больше 4.5 можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.40.

Прогноз и ставка на бой UFC Леон Эдвардс — Камару Усман

Первый поединок бойцов оказался достаточно скучным, а нокаут Эдвардса получился очень неожиданным. До хай-кика англичанина соперники на протяжении нескольких десятков секунд вообще не выбрасывали ударов, пока Леон не заставил Усмана ошибиться. Вероятно, предстоящая схватка пройдет в похожем стиле — спортсмены не будут рисковать из-за страха досрочного поражения. К тому же в статистике обоих файтеров в UFC не так уж и много финишей: Нигерийский Кошмар закончил досрочно 4 из 15 боев (плюс поражение нокаутом от Леона), Рокки — четыре из 14.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.53.

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