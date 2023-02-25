«Арсенал» и «Лестер» в субботу, 25 февраля, сыграют в рамках 25-го тура АПЛ. Команды сойдутся на стадионе «Кинг Пауэр». Арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте Setanta Sports 1. Время начала трансляции — в 17.45 мск.

Букмекеры признали «канониров» фаворитом матча. Победа «Арсенала» оценена котировкой 1.71, что составляет 57% вероятности успеха. На «лис» предложен коэффициент 4.90 (20%). Ничья доступна за 4.20 (23%).

1000 рублей, поставленные на победу хозяев, в случае их успеха принесут 4900 рублей, из которых 3900 — чистая прибыль.

Букмекеры предсказали несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.65, ТМ 2.5 — в 2.32.

«Арсенал» выиграл четыре последних матча против «лис». Если верите, что «Лестер» прервет безвыигрышную серию, поставьте на 1Х за 2.20.

В этих четырех матчах «канониры» забивали в среднем 2.75 гола. ИТБ2 (2.5) доступен за 3.00.

«Лестер» тоже много забивает: в последних пяти матчах у команды Роджерса 2.2 гола за игру. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71, котировка на обратный рынок — 2.14.

Три самых вероятных результата выглядят следующим образом:

ничья 1:1 доступна за 7.70;

успех «Арсенала» 2:1 — за 7.90;

победа «канониров» 1:0 — за 8.30.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Арсенал»

«Лисы» идут на 14-м месте в четырех очках от зоны вылета. В последние недели команда Брендана Роджерса показала прогресс: сначала обыграла «Астон Виллу» (4:2), а после погромила «Тоттенхэм» (4:1). Правда, позднее она крупно проиграла «МЮ» (0:3), что напомнило о беде в обороне «Лестера». В этом сезоне команда пропустила аж 41 гол за 23 матча — это предпоследний результат в АПЛ после «Борнмута» (44 в 23).

«Арсенал» — одна из лучших команд Англии по игре в атаке (51 гол). «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:1), но вернулись на первое место после волевой победы над «Астон Виллой» (4:2) и промаха «горожан» в игре с «Ноттингемом» (1:1). По сути, у коллектива Микеля Артеты больше нет шансов на ошибку, тем более в игре с аутсайдером — отрыв от «Сити» всего два очка при игре в запасе.

Разобранный «Лестер» — удобный соперник для «Арсенала»: лондонцы выиграли у синих четыре игры подряд с общим счетом 11:3.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.72