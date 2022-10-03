3 октября в заключительном матче девятого тура АПЛ сойдутся неудачники старта сезона — «Лестер» и «Ноттингем Форест». Встреча между 19-й и 20-й командами турнира пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру арбитр Роберт Джонс. Посмотреть ее в прямом эфире в России возможности нет.

«Лестер» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех хозяев доступен за коэффициент 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья и триумф гостей оценены близкими котировками — 4.10 (24%) и 4.50 (19%) соответственно.

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

В последнем очном матче в феврале 2022 года «Ноттингем» уничтожил «Лестер» (4:1) и выбил его из Кубка Англии на стадии 1/16. На то, что красные снова не проиграют, коэффициент — 2.15.

Эксперты считают, что сражение за важнейшие три очка и право оторваться ото дна получится очень результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.26.

Также высоки шансы увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В составе «Лестера» букмекеры в первую очередь ждут гола от Патсона Даки — его точный удар можно взять за 2.10. У «Ноттингема» героем должен стать Тайво Авоньи (3.50).

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Лестера» за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест»

У «Лестера», который летом растерял многих лидеров, включая Каспера Шмайхеля, еще нет побед в этом сезоне. Более того, «лисы» потерпели шесть поражений в семи играх — удручающий результат. «Ноттингем» тоже не блещет, хотя подписал летом больше 20 новичков — к резкому прогрессу это не привело, а подарило пока лишь четыре очка.

На двоих будущие соперники пропустили уже 39 мячей, что говорит о серьезных проблемах в обороне. При этом все знают, на что способна атака «Лестера», да и «Ноттингем» в матчах с соперниками равного и чуть выше уровня неизменно забивал, а не отличился только с «Сити», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.