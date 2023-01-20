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Сегодня, 19:15

«Лейпциг» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 20 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года
Евгений Коростелев
Лерой Сане.
Фото Global Look Press
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20 января в матче 16-го тура бундеслиги состоится топ-встреча — «Лейпциг» встретится с «Баварией». Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами мюнхенцев. Поставить на них можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Победу «Лейпцига» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.20 (22%).

Если вам кажется, что хозяева не уступят, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.41.

Обмен голами доступен за скромные 1.47, противоположный исход — за 2.70.

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Эксперты считают, что прежде всего стоит ждать гола от нападающего гостей Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Взять его можно за 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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