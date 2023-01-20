20 января в 16-м туре бундеслиги сыграют «Лейпциг» и «Бавария». Игра начнется в 22.30 по московскому времени на «Ред Булл Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи мюнхенцев. Поставить на них можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех хозяев оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лейпцига» в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что хозяева не проиграют, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.41.

Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42.

В первом же товарищеском матче без Нойера «Бавария» пропустила четыре мяча. «Лейпциг» хоть немного повторит успех? ИТБ1 (1.5) идет за 2.30.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.45.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.30.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»

«Бавария» осталась без Мануэля Нойера и в первой же товарищеской игре пропустила четыре мяча. Свен Ульрайх пока не тянет на достойного сменщика. Вот только и тестировать его некому — «Лейпциг», вероятно, остался без Нкунку и Вернера на этот матч. Но у «Зальцбурга» их тоже не было, тем не менее они отличились четыре раза. Кстати, мюнхенцы ответили таким же количеством мячей. В общем, игра должна быть очень результативной.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.10.