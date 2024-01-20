20 января в 18-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Лейпцигу». Встреча на «Ред Булл Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире с 20.25 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Главный арбитр — Маттиас Йелленбек.

«Быки» — минимальные фавориты поединка, считают аналитики. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.48 — это 39% вероятности результата. Ничья идет за 3.84 (25%) — это наименее вероятный исход, успех гостей — за 2.69 (36%).

Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.

Эксперты ждут результативных действий от форварда хозяев Лои Опенды: на его точный выстрел предложен лучший коэффициент — 2.24.

Сыграть «быков» с форой (0) можно за 1.83.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.

Самый вероятный итог поединка — 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.08.