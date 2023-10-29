29 октября команда Александра Головина «Монако» в 10-м туре чемпионата Франции сойдется с «Лиллем» — в случае победы монегаски вернутся на первую строчку. Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Легально лигу 1 из России посмотреть нельзя.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «догов» — 2.31, это приблизительно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.85 (34%), ничья предложена с котировкой 3.78 (24%).

В прошлом сезоне «Монако» ни разу не одолел «Лилль» (3:4, 0:0). Поставить на непоражение подопечных Ади Хюттера можно за 1.63.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.05;

• 2:1 в пользу хозяев — за 9.25;

• 0:0 — за 9.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Монако»

«Монако» — самая результативная команда лиги 1: за девять матчей Александр Головин и компания наколотили 23 мяча, в среднем это 2,6 метких удара за 90 минут. «Лилль» отличается реже (12 голов за девять туров), но встречи с монегасками обычно получаются яркими: например, в прошлом сезоне «доги» выиграли дома в яркой перестрелке (4:3). А из последних 10 очных поединков во всех соревнованиях соперники шесть раз забивали на двоих минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ (3) за 1.89.

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