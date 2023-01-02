Прогноз на матч лиги 1 «Лилль» — «Реймс» 2 января 2023 года

2 января в матче 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Лилль» и «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа», судья Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 1.69, вероятность — примерно 58%. Успех гостей доступен за 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 4.10 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 4100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 1:0 — за 7.40;

• успех «Лилля» 2:1 — за 7.90.

Красно-белые в последние годы неплохо справлялись с «догами»: выиграли два из последних пяти матчей. Поставить на то, что андердог как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 2.25.

Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Реймс» 2 января 2022 года

«Лилль» — пятая по результативности команда чемпионата Франции: за 16 матчей «доги» оформили 29 голов — 1.8 мяча в среднем за игру. В первом матче после чемпионата мира коллектив Паулу Фонсеки обыграл «Клермон» (2:0). «Реймс» отличается в среднем больше раза за игру (1.2). Три последние встречи команды закончились с одинаковым счетом 2:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.