3 сентября «ПСЖ» в четвертом туре лиги 1 приедет в гости к «Лиону». Игра пройдет на «Групама Стэдиум», арбитр Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять победу парижан можно с коэффициентом 1.51, это приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.80 (24%), раздел очков идет за 5.00 (24%).

«Лион» не уступил в двух из трех последних матчей против парижан. На победу или ничью «ткачей» можно поставить за 2.67.

В пяти из семи предыдущих очных встреч команд было забито два гола или меньше. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.44, ТМ 2.5 — за 2.82.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.58, обратный рынок идет за 2.39.

Три наиболее вероятных исхода, по версии аналитиков Olimpbet:

победа «ПСЖ» 2:1 — за 8.25;

успех парижан 2:0 — за 9.00;

ничья 1:1 — за 9.25.

Прогноз и ставка на матч «Лион» — «ПСЖ»

После смазанного старта (две ничьих) парижане без Месси и Неймара, но с Дембеле и Асенсио, наконец сыгрались и победили «Ланс» (3:1). Килиан Мбаппе, рисковавший провести сезон вне заявки ПСЖ, тоже расцвел — в двух матчах отметился тремя мячами.

В отличие от «ПСЖ», «Лион» до сих пор не выигрывал — у «ткачей» два поражения и безголевая ничья. Против столичной команды с атакой снова будут проблемы: лучший форвард хозяев Александр Ляказетт не сыграет из-за красной карточки. Не поможет в обороне и Деян Ловрен — хорват получил травму.

Вряд ли разобранный «Лион» без двух лидеров справится с набравшим форму «ПСЖ», который не уступил в пяти выездах против «ткачей».

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.80.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей