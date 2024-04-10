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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:00

Забьет ли Месси снова за европейский клуб? Букмекеры дали однозначный ответ

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Лионель Месси уже 10 месяцев не играет в Европе — в июле исполнится год, как он выступает за «Интер Майами». За месяц до этого нападающему стукнет 37 лет. Учитывая возраст аргентинца и его желание завершить карьеру в родном «Ньюэллс Олд Бойз», возник любопытный вопрос — забьет ли Лео еще раз на профессиональном уровне за европейский клуб?

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Букмекеры открыли линию на данное условие. По их мнению, вероятность события довольно низка: гол Месси оценен коэффициентом 4.00, его отсутствие — в 1.20.

Последний раз Лео отличился голом на континенте 27 мая 2023 года в ворота «Страсбура» во время выступления за «ПСЖ».

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Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
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